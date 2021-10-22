Сегодня на базе Муромцевского лесотехнического колледжа прошли первые межрегиональные соревнования...

Сегодня на базе Муромцевского лесотехнического колледжа прошли первые межрегиональные соревнования по валке леса. Состязания провели по правилам Worldskills. Участниками стали 5 команд из четырёх регионов.Последние приготовления и в бой. На площадке 9 этапов. От заточки цепи бензопилы до оказания первой медицинской помощи. Оценивают конкурсантов по тремстам критериям.Александр Маллат, главный эксперт соревнований:- Каждый модуль имеет свои сложности. нельзя сказать, что один модуль легче другого. Кому-то проще дается разборка пилы, кому-то проще заточка цепи, кому-то проще свалить дерево, но в общем и целом, в каждом модуле нужно обладать навыками, опытом - без этого никак.))Вальщик леса - профессия не только для мужчин. Анастасия Малкова - из Петрозаводска. По словам девушки, бензипилу в руки взяла случайно. И сразу втянулась в работу. Полгода ежедневных тренеровок и Настя готова оставить позади других конкурсантов.Анастасия Малкова, участница соревнований (г. Петрозаводск):- Каждый день: и субботу, и воскресенье.. каждый день. В техникуме у нас почти такая же площадка. И валку каждый день и обрезку... Ну обрезка это основное, тут именно натренированность нужна. Все вместе, кто занимается этим, выходили на площадку и занимались.Эти соревнования дали старт новой компетенции - "Вальщик леса" по международным стандартам Worldskills. В будущем она позволит обучать студентов на многопрофильной машине для заготовке древесины.Евгений Малышев, директор департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области:- Уровень компетенции, который мы давали в рамках своих образовательных стандартов, он не соответствовал общемировым. Полагаю, что с участием в таких соревнованиях, мы сможем выйти на новый уровень и наши ребята получат новые знания, новое общение и станут высококлассными специалистами именно мирового уровня.Участники смогут выступить на региональном этапе Worldskills, и если добьются хороших результатов, получат шанс отправиться на мировое первенство. Появление новой компетенции в регионе неслучайно. Лесное дело развивается как наука.Михаил Корешков, проректор Института развития образования Владимирской области:- Мы рассматриваем сегодня вальщика леса как выставочную компетенцию на этом региональном чемпионате. Вообще значимость лесного хозяйства все больше и больше для экономики России поднимается и специалисты в лесном хозяйстве необходимы первоклассные. Здорово, что мы сегодня доросли и до этой компетенции.Лучшим вальщиком стал Василий Савин из Московской области. Серебро - у Анастасии Малковой из Карелии, а бронзу завоевал наш земляк - Данил Мердешев из Владимира.Константин Миронов. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"