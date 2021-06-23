В Законодательном Собрании прошли ежегодные публичные слушания об исполнении областного бюджета. Отчёт за 2020 год обсудили депутаты облпарламента, представители районных и областной ..

В Законодательном Собрании прошли ежегодные публичные слушания об исполнении областного бюджета.Отчёт за 2020 год обсудили депутаты облпарламента, представители районных и областной администраций, Общественной палаты, руководители госорганов.Бюджетные слушания - это один из самых действенных способов донести до исполнительной власти позицию общественности, ожидания и предложения людей.Все сплотились2020 год запомнился, прежде всего, началом пандемии коронавируса. Сложности, связанные с локдауном, ослаблением экономики и санитарной обстановкой, повлияли на бюджетные процессы. Деньги оперативно перенаправляли на борьбу с COVID-19. Благодаря принятым мерам удалось поддержать жителей области, бизнес, наиболее пострадавшие от кризиса предприятия. При этом планы, намеченные до пандемии, корректировать болезненно для экономики региона не пришлось.- Мы с удовлетворением констатируем, что все планируемые параметры выполнили, все рекомендации, вынесенные на публичных слушаниях в прошлом году, исполнили, - прокомментировал общее исполнение бюджета вице-спикер ЗС Роман Кавинов.Одним из основных направлений дополнительного финансирования стало здравоохранение. Вместе с помощью из федерального бюджета расходы на медицину составили более 17 млрд руб. Эти деньги пошли на приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования, переоснащение больниц в ковидные госпитали.- Пандемия показала, насколько своевременно мы вложили эти средства в бюджет. Не хватало транспорта - не только машин скорой помощи, но и транспорта вообще - для того, чтобы доставлять врачей к больным.Против пандемии все сплотились. Ещё до прихода денег в область мы с коллегами отдали свои зарплаты на покупку первых защитных костюмов и масок для наших медиков, чтобы защитить их, мы помогали медикам с машинами, -пояснил Роман Кавинов.Учли запросыПо инициативе депутатов в прошлом году разработали пакет законов по поддержке бизнеса. Прежде всего, это налоговые льготы. Беспрецедентными мерами поддержки воспользовались более 15 тысяч ИП и организаций региона. В том числе, благодаря эффективности этих действий налоговые доходы в 2021 году не обвалились, а даже выросли на 2 млрд руб.1,9 млрд рублей депутаты ЗС перераспределили для решения конкретных запросов жителей области. Объекты, которые получат областную помощь, определяли главы муниципалитетов - они направляли письма депутатам с обозначением острых проблем. В результате удалось учесть большую часть пожеланий. Они касаются качества дорог, здравоохранения, услуг ЖКХ.600 млн рублей депутаты направили для решения проблем в сфере здравоохранения. Большая часть этих денег пойдёт на закупку лекарств для льготников и для людей с сахарным диабетом.Более 430 млн рублей направили на образование. На эти деньги будут реконструировать и ремонтировать школы. В том числе, 100 млн направят на реконструкцию школы в Лакинске, чтобы решить проблему со 2-й сменой для учеников начальной школы.Около 350 млн рублей запланировали на сферу ЖКХ. Эти деньги пойдут на модернизацию котельных, а также на расселение 2-х собинских «казарм» и другие первоочередные нужды. Деньги запланировали и на культуру, спорт, сельское хозяйство.- Меры поддержки экономики оказались эффективными, их следует доработать и продолжить применять, - сказал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.На местаОстро нуждались в помощи муниципалитеты - депутатам пришлось отстаивать их интересы.- Мы знаем, что собственные доходы территорий невелики, и сами решать свои проблемы без финансовой помощи области они зачастую не способны. У нас действует рабочая группа по совершенствованию межбюджетных отношений, решения, предлагаемые ей, на поверку пандемией оказались своевременными и эффективными, -добавил Роман Кавинов.Рабочую группу собрали в 2019 году. В её состав вошли депутаты ЗС, представители администрации области и муниципальных образований. За это время они разработали рекомендации, которые легли в основу действующих законов, касающихся налоговых и межбюджетных взаимодействий. Например, в 2019 году приняли дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты. Муниципалитетам решили в полном объёме отдавать доходы от налогов на добычу полезных ископаемых и от акцизов на производство традиционных слабоалкогольных напитков (сидр, медовуха, пуаре). В результате местные бюджеты пополнились в 2020 году на 115 млн руб. и 2,6 млн руб.Именно по рекомендациям рабочей группы ЗС, 10% от сумм налоговых сборов по «упрощёнке» и половина транспортного налога теперь остаются на местах, это ощутимо увеличило доходную часть муниципалитетов и позволило направить дополнительные средства в образование, благоустройство, сферу ЖКХ и другое. Эти нововведения принесли в местные бюджеты 6 млрд руб. в виде налогов. Финансовая помощь из областной казны территориям составила 23,3 млрд руб. - 32% расходной части регионального бюджета.Дорогие дорогиУже в 2021 году в бюджет области заложено 1,6 млрд рублей на муниципальные дороги, что позволило решить тянущиеся десятилетиями проблемы.Из федерального бюджета в регион поступило около 2 млрд рублей. Большую часть из них планируют направить на дороги региона. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регион из федерального бюджета выделяется в 2021 г. 846 млн руб., в 2022 г. - 400 млн руб., а в 2023 г. - 280 млн руб. Деньги, в том числе, направят на строительство владимирской дороги «Рпенский проезд». Освободившиеся в этой связи суммы предлагается направить, помимо прочего, субсидиями на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог: за 3 года Гороховецкий, Петушинский и Камешковский районы получат около 200 млн руб.Парламентарии предложили перераспределить средства из регионального дорожного фонда в муниципалитеты. В 2021 г. 300 млн руб. должны направить на ремонт дорог: депутаты считают, что это решение позволит максимально поддержать муниципалитеты области в борьбе за качественные дороги, которые находятся в весьма бедственном состоянии из-за аномальных снегопадов в феврале 2021 г.А вот в 2022-2023 гг. 260 млн руб. пойдут на капитальный ремонт железнодорожного моста дороги «Москва - Нижний Новгород» в Коврове, находящегося в аварийном состоянии.В районах надеются, что подобная практика продолжится и в дальнейшем им будут предоставлены сопоставимые суммы.- Депутаты и участники слушаний считают, что некоторые вопросы необходимо доработать: нужно увеличивать финансирование коммунальной инфраструктуры, школ и детских садов, - сказал Михаил Максюков.Без рисков?С резкой критикой финансовой политики администрации региона выступила председатель Счётной палаты Владимирской области Ирина Тулякова. У аудиторов есть вопросы к выполнению административной реформы, проводимой губернатором. Под видом оптимизации проводится переименование департаментов, а расходы на их содержание растут и растут. Вместе с этим наблюдаются бесконечные сокращения и увольнения специалистов «белого дома». Текучка кадров сопряжена с компенсационными выплатами уволенным сотрудникам АВО. На это уже потратили сверх 9 млн руб.- Подобные меры создали значительные риски потери управляемости региона, - заявила Ирина Тулякова.Она обратила внимание и на ситуацию со строительством ФАПов. К концу прошлого года не начал работать ни одинновый ФАП. Спустя почти полгода на 10 объектах работы так и не завершили, а 4 модульных ФАПа, приобретённые в 2020 году, до сих пор не ввели в эксплуатацию.Все итоги и выводы анализа исполнения бюджета депутаты сформулировали в своих рекомендациях. Их направят в адрес губернатора и профильных департаментов.