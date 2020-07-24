Последний музыкальный альбом звезды сериала Клуб вышел в 2009 году. Анастасия Задорожная поставила на паузу певческую карьеру и посвятила себя актерству. Теперь знаменитость попытается вновь стать частью отечественной эстрады.

Последний музыкальный альбом звезды сериала "Клуб" вышел в2009 году. Анастасия Задорожная поставила на паузу певческую карьеру ипосвятила себя актерству. Теперь знаменитость попытается вновь статьчастью отечественной эстрады.По словам артистки, ее до сих пор спрашивают в соцсетях оновых песнях. Такое внимание очень льстит знаменитости. Анастасия Задорожнаярешила вновь заняться вокалом и возобновить музыкальную деятельность.Звезда сериала "Клуб" подчеркнула, что подготовка квозвращению на сцену идет "расслабленно и комфортно". Задорожная не пытаетсяподстроиться под какой-либо тренд или формат. Петь Анастасия будет только радисобственного удовольствия. Артистка отметила, что именно так много лет назад иначиналась ее карьера вокалистки.Анастасия Задорожная считает, что полноценным музыкальным артистомникогда не была. Она только играла героинь, которые пели. Теперь знаменитость хочетвыступать от собственного лица. Актриса мечтает показать слушателям настоящуюсебя, рассказать им о том, что волнует. "И в этом, конечно, интрига. Даже дляменя. Что и как будет услышано и воспринято", – рассудила Задорожная.21 Июл 2020 в 11:16 PDTЗвезда сериала "Клуб" отметила, что за десять летмузыкальный рынок очень изменился. Теперь композиции и исполнители сменяют друг другас бешеной скоростью. Впрочем, артистка надеется, что в этом бурном потоке поклонникиобратят внимание именно на ее релиз.