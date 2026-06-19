Полное завершение всех ремонтных мероприятий намечено на середину осеннего периода.

Для детского оздоровительного центра «Солнечная поляна» мост, проложенный через реку Унжа, является единственным удобным путем сообщения. Ранее каждая подготовка к новому сезону превращалась в настоящее испытание для прибывающих сюда детей, их родителей, персонала и специализированной техники.Благодаря активной поддержке губернатора Владимирской области Александра Авдеева на данном объекте провели масштабные восстановительные работы. Специалисты установили новые бетонные опоры и возвели прочные пролетные конструкции.Несмотря на серьезное весеннее половодье, строителям удалось досрочно запустить технический проезд по обновленному мосту.