В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в вовлечении подростка в действия, угрожающие жизни.Следствие установило, что отец купил сыну мощный кроссовый байк, который не предназначен для дорог общего пользования. Несмотря на отсутствие у 16-летнего подростка навыков вождения, родитель регулярно разрешал ему выезжать на трассу. В мае текущего года юноша не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. От полученных травм мальчик скончался в больнице.В ведомстве призывают родителей не покупать детям опасную мототехнику, так как выезд на ней в поток машин часто приводит к смертельным исходам.