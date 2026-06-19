Столкновение двух легковых машин и автобуса, в результате которого пострадали три человека, произошло вечером 18 июня на выезда из города Владимира в сторону Москвы. ДТП случилось в 19:50 на 13

Столкновение двух легковых машин и автобуса, в результате которого пострадали три человека, произошло вечером 18 июня на выезда из города Владимира в сторону Москвы. ДТП случилось в 19:50 на 13 км трассы Р-132 “Золотое Кольцо”, в районе западного соединения с трассой М-7 “Волга”. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, 19-летний водитель Мерседеса, ехавший