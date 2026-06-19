19 июня, на базе ранее пустовавших площадей «ОСВАРа» запустили производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей. Её будет выпускать предприятие ООО «РУАУТО ТРЕЙЛЕР». На

19 июня, на базе ранее пустовавших площадей «ОСВАРа» запустили производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей. Её будет выпускать предприятие ООО «РУАУТО ТРЕЙЛЕР». На территории завода планируют создать более 400 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей. В церемонии открытия приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей