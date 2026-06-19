Ветераны СВО из Владимирской области показали свой профессионализм на конкурсе «Лучший по профессии».

В Центре опережающей подготовки назвали призеров регионального этапа конкурса «Лучший по профессии». Номинация «Второй старт» создана для ветеранов боевых действий, которые успешно вернулись к мирному труду. Награды победителям вручил министр труда Андрей Григорьев.Министр отметил, что этот конкурс доказывает: дисциплина и выдержка участников спецоперации становятся надежным фундаментом для карьерного роста. За звание лучшего боролись инженеры, педагоги, слесари и менеджеры. Они прошли теоретические и практические испытания, а также провели встречи со школьниками.Первое место занял педагог из Владимира Сергей Грызов, который осенью представит область в финале. Вторым стал инженер Дмитрий Гусев, а третьим — мастер отделочных работ Роман Шашков. Конкурс стал частью нацпроекта «Кадры» и проводится при поддержке фонда «Защитники Отчества».