На 62-летнего предпринимателя завели уголовное дело за хулиганство. Он напал на покупателя прямо в торговом зале, рассказали в СК России по Владимирской области. Всё случилось 7 июня на улице

На 62-летнего предпринимателя завели уголовное дело за хулиганство. Он напал на покупателя прямо в торговом зале, рассказали в СК России по Владимирской области. Всё случилось 7 июня на улице Девической. Двое мужчин стояли возле магазина алкоголя. Хозяин помещения, в котором находится торговая точка был нетрезвый, и решил предъявить им претензии. Мол, мусор бросили мимо урны.