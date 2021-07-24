22 июля в муромский отдел полиции на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда «Москва – Чебоксары» о том, что к прибывающему поезду требуется наряд полиции.

22 июля в муромский отдел полиции на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда «Москва – Чебоксары» о том, что к прибывающему поезду требуется наряд полиции. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 46-летний пассажир – житель Чувашской Республики – употреблял алкоголь, курил в туалете и мешал другим пассажирам и работе поездной бригады. Он также выражался нецензурной бранью.