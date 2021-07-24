Сотрудники прокуратуры направили в суд два иска, в которых потребовали администрацию Вязниковского района предоставить жилье детям-сиротам. Им уже исполнилось 18 лет, и по закону местные

Сотрудники прокуратуры направили в суд два иска, в которых потребовали администрацию Вязниковского района предоставить жилье детям-сиротам. Им уже исполнилось 18 лет, и по закону местные власти должны выделить бесплатное жилое помещение. До сих пор дети остаются без квартир. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.