В учреждении до сих пор не заменены инженерные коммуникации.

В администрации ЗАТО Радужный не исключают, что Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского не начнёт учебный год 1 сентября. Из-за некачественно ремонта теплосетей и системы водоснабжения отопительный сезон может быть сорван.«Летом в учебном заведении должны были провести капитальный ремонт коммуникаций. По состоянию на 20 августа подрядчик не завершил реконструкцию инженерных сетей на объекте. К выполненным работам есть серьёзные нарекания со стороны надзорных ведомств. Воспитанники Кадетского корпуса не имеют возможности вернуться к учёбе 1 сентября», - глава города Андрей Колгашкин.Претензии к компании, выигравшей тендер, были ещё два месяца назад во время закупки материалов.По словам градоначальника, информация передана в прокуратуру.Тем временем ИП Синяков сдал стройконтролю работы на сумму в 642 тысячи рублей, но основное условия контракта не исполнил.Напомним, что кроме замены труб, которая так и не произведена, в школе-интернате до сих пор не открылся , построенный при губернаторе Светлане Орловой. Он обошёлся бюджету в 26 млн рублей. Выяснилось, что полы в спортзале сделаны некачественно и по требованию Роспотребнадзора занятия были прекращены. В результате ГБУ ВО «Облстройзаказчик подал на подрядчика в суд, который обязал «СК ПромТехнологии» устранить недостатки. Однако нарушения не устранены и по сей день.