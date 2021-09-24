Это связывают с вакцинацией.

Заболеваемость коронавирусом в России осенью 2021 года ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом", - озвучил прогноз Горелов, уточнив, что 40 млн человек вакцинировались, еще часть людей имеют антитела вследствие недавно перенесенного ковида.Специалист уточнил, что развитие ситуации с коронавирусной инфекции во многом зависит от самих россиян. Он призвал население соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также регулярно мыть руки.