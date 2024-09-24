Третью ночь подряд во Владимире ожидаются заморозки. Наступила метеорологическая осень. В это время температура воздуха опускается от 0 до – 2 градусов. Местами до -4, сообщили в региональном

Третью ночь подряд во Владимире ожидаются заморозки. Наступила метеорологическая осень. В это время температура воздуха опускается от 0 до – 2 градусов. Местами до -4, сообщили в региональном гидрометцентре. Однако постепенно антициклон уходит. По прогнозам синоптиков, потепление ожидается с 25 сентября. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Дневные температуры уйдут за 20 градусов. 20-25 – это