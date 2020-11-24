Специалисты проконсультируют по тел: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 53-58-27.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области организована тематическая «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.Специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов по тел: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 53-58-27.Напомним, в России утвердили новые правила для контактировавших с больными ковид-19. Теперь они могут выйти с двухнедельного карантина без сдачи теста, если у них нет симптомов. Также устанавливается максимальный срок выполнения теста - 48 часовОднако владимирцы результатов бесплатных тестов. Порой, ждут целый месяц.