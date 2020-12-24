Больше всего заболевших в Кольчугинском районе – 77 ребят, а в Коврове и Радужном - по 31 школьнику.

По информации департамента образования, на 23 декабря на больничном по коронавирусу находится 330 учащихся и 64 воспитанника детских садов. Больше всего заболевших в Кольчугинском районе – 77 ребят, а в Коврове и Радужном - по 31 школьнику.На больничном из-за ковида находятся 305 педагогов.Всего на каникулы ушли 122 общеобразовательных организации в 14 городах и районах.Ещё 12 организаций допобразования проводят занятия дистанционно. Их охват составляет 13 000 подростков.