Злоумышленник проник в дом, когда хозяин ушел.

В конце декабря в ОМВД России по Судогодскому району обратился 34-летний местный житель, сообщивший о хищении имущества из его дома.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что обнаружил пропажу после того как ненадолго уходил из дома.Опросив потерпевшего, а также возможных очевидцев произошедшего, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи задержали 43-летнего приезжего мужчину.Установлено, что фигурант, некоторое время назад помогавший потерпевшему с ремонтом дома, увидел, что хозяин отлучился и не запер входную дверь. Злоумышленник вошел в дом, похитил недавно приобретенную бытовую технику, после чего скрылся с места.Похищенное имущество подозреваемый продал. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 5 000 рублей.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).