Герцогине Кембриджской запрещено путешествовать с принцем Уильямом и сыном принцем Джорджем. Королевский протокол требует, чтобы Кейт Миддлтон соблюдала это и остальные правила.

Герцогине Кембриджской запрещено путешествовать с принцем Уильямом и сыном принцем Джорджем. Королевский протокол требует, чтобы Кейт Миддлтон соблюдала это и остальные правила.Монарший протокол особенно строг длягерцога и герцогини Кембриджских, диктуя, как они должны говорить, действоватьи вести себя публично. Одно из таких правил гласит, что Кейт Миддлтон неможет путешествовать с сыном и мужем одновременно.Традиция этого предписания восходит к первымавиаперелетам, когда самолет считался небезопасным видом транспорта. Правда,королева Великобритании Елизавета II впоследние годы ослабила это правило.Монархам и их наследникам не разрешалосьсовершать совместные путешествия на лайнерах во трагедии, которая могла бы уничтожитькоролевских наследников, передает Express.co.uk. По этой же причине президенту и вице-президенту СШАзапрещено летать вместе.Принц Уильям и в прошлом решили порвать с королевской традицией и путешествовать сосвоими детьми. Однако это будет разрешено только до тех пор, пока принцуДжорджу не исполнится 12 лет. После этого ему и его отцу придется летатьотдельно.Для путешествий, которыеотец и сын предприняли в прошлом, герцог Кембриджский должен был получитьспециальное разрешение от королевы, чтобы путешествовать на одном самолете.Отметим, иматерью их троих детей: принца Джорджа , принцессы Шарлотты и принца Луи. СемействоКембридж включает в себя второй, третий, четвертый и пятый в очереди на трон.