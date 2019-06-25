Герцогине Кембриджской запрещено путешествовать с принцем Уильямом и сыном принцем Джорджем. Королевский протокол требует, чтобы Кейт Миддлтон соблюдала это и остальные правила.
Герцогине Кембриджской запрещено путешествовать с принцем Уильямом и сыном принцем Джорджем. Королевский протокол требует, чтобы Кейт Миддлтон соблюдала это и остальные правила.
Монарший протокол особенно строг для
герцога и герцогини Кембриджских, диктуя, как они должны говорить, действовать
и вести себя публично. Одно из таких правил гласит, что Кейт Миддлтон не
может путешествовать с сыном и мужем одновременно.
Традиция этого предписания восходит к первым
авиаперелетам, когда самолет считался небезопасным видом транспорта. Правда,
королева Великобритании Елизавета II в
последние годы ослабила это правило.
Монархам и их наследникам не разрешалось
совершать совместные путешествия на лайнерах во трагедии, которая могла бы уничтожить
королевских наследников, передает Express.co.uk. По этой же причине президенту и вице-президенту США
запрещено летать вместе.
Принц Уильям и в прошлом решили порвать с королевской традицией и путешествовать со
своими детьми. Однако это будет разрешено только до тех пор, пока принцу
Джорджу не исполнится 12 лет. После этого ему и его отцу придется летать
отдельно.
Для путешествий, которые
отец и сын предприняли в прошлом, герцог Кембриджский должен был получить
специальное разрешение от королевы, чтобы путешествовать на одном самолете.
Отметим, и
матерью их троих детей: принца Джорджа , принцессы Шарлотты и принца Луи. Семейство
Кембридж включает в себя второй, третий, четвертый и пятый в очереди на трон.