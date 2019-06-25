Станислав Садальский возмущен нескромностью Никаса
Сафронова. Актер сравнил известного художника с Бари Алибасовым за его попытки
возвеличить свою персону.
Станислав Садальский возмущен нескромностью Никаса
Сафронова. Актер сравнил известного художника с Бари Алибасовым за его попытки
возвеличить свою персону.
опубликовал в своем Instagram шуточный снимок. Подпись к
фото гласит: "Никас Сафронов заставляет женщину взять у себя автограф".
Возмутило Стаса Садальского интервью Сафронова, в котором
художник рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Путиным. Никас
утверждает, что российский лидер как-то назвал его лучшим в России – и даже в
мире – художником.
напоминает, что, по словам Сафронова,
Путин относится к нему "по-отечески" и пару раз даже обнял "по-офицерски".
Актер отмечает, что "скромный" художник всеми силами старается
придать своей персоне вес, используя для этого высокопоставленных людей.
"Он
спросил, что мне надо. И я сказал, что ничего. Я никогда ничего у него не
просил, ни мастерских, ничего…", – приводит Садальский отрывок из интервью художника.
Завершая свой комментарий, прямо обвиняет
Сафронова во лжи. "Вот молодец, брехать так брехать", – пишет актер.
Садальский в заключение назвал героя своего поста "Алибасовым среди
художников" за его склонность преувеличивать свои заслуги, пишет Teleprogramma.pro. Напомним, ранее актер обвинил Бари Алибасова в том, что он инсценировал свое отравление ради пиара.