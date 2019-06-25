Станислав Садальский возмущен нескромностью Никаса Сафронова. Актер сравнил известного художника с Бари Алибасовым за его попытки возвеличить свою персону.

Станислав Садальский возмущен нескромностью НикасаСафронова. Актер сравнил известного художника с Бари Алибасовым за его попыткивозвеличить свою персону.опубликовал в своем Instagram шуточный снимок. Подпись кфото гласит: "Никас Сафронов заставляет женщину взять у себя автограф".Возмутило Стаса Садальского интервью Сафронова, в которомхудожник рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Путиным. Никасутверждает, что российский лидер как-то назвал его лучшим в России – и даже вмире – художником.напоминает, что, по словам Сафронова,Путин относится к нему "по-отечески" и пару раз даже обнял "по-офицерски".Актер отмечает, что "скромный" художник всеми силами стараетсяпридать своей персоне вес, используя для этого высокопоставленных людей."Онспросил, что мне надо. И я сказал, что ничего. Я никогда ничего у него непросил, ни мастерских, ничего…", – приводит Садальский отрывок из интервью художника.Завершая свой комментарий, прямо обвиняетСафронова во лжи. "Вот молодец, брехать так брехать", – пишет актер.Садальский в заключение назвал героя своего поста "Алибасовым средихудожников" за его склонность преувеличивать свои заслуги, пишет Teleprogramma.pro. Напомним, ранее актер обвинил Бари Алибасова в том, что он инсценировал свое отравление ради пиара.