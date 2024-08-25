Лето для жителей сел и деревень – пора огородов. А поскольку для полива культур нужно очень много воды, начинаются проблемы с напором. Порой вечерами вода из крана может течь тонкой

Лето для жителей сел и деревень – пора огородов. А поскольку для полива культур нужно очень много воды, начинаются проблемы с напором. Порой вечерами вода из крана может течь тонкой струйкой. О мытье посуды, запуске стиральной машинки и походе в душ можно смело забыть. Проблема с напором коснулась поселка Мстера Вязниковского района. Жительница одного из квартирных