Людмила Романова направит соответствующие запросы.

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова получила жалобу о состоянии здоровья Алексея Навального, который этапирован в ИК-2 в Покрове для отбывания наказания.Она пояснила, что обращение поступило от Комитета за гражданские права. Людмила Романова направит соответствующие запросы в компетентные ведомства.Ранее в пресс-службе владимирского УФСИН , что по результатам медобследования состояние здоровья заключённого характеризуется как удовлетворительное.