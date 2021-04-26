Этим же приговором осужден посредник во взяточничестве.

В Александрове вынесен приговор в отношении бывшего начальника ОМВД России по Александровскому району, который получил взятку в значительном размере в виде мобильного телефона.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года и со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, в сумме 479 900 рублей. Экс-полицейский заключен под стражу в зале суда.Этим же приговором осужден посредник во взяточничестве. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки, в сумме 239 950 рублей., в апреле 2018 года бывшему полицейскому из Москвы стало известно об обнаружении в Александровском районе подпольного производства моторного масла. В целях получения изъятой продукции для дальнейшей реализации он вступил в сговор с 52-летним коммерсантом, чья фирма имеет лицензию на проведение работ с техническим маслом.В план обвиняемого входило установление коррупционной связи с руководством ОМВД России по Александровскому району и склонение его к незаконной передаче изъятой продукции коммерческой фирме, возглавляемой подельником. Реализуя преступный умысел, мужчина передал должностному лицу ОМВД взятку в значительном размере.Изображениес сайта