Им на смену пришли ординаторы, студенты и волонтёры.

На 26 ноября во Владимирской области 7% медработников в силу разных причин находятся на больничном. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.На помощь приходят молодые специалисты. Сейчас 27 клинических ординаторов работают в стационарах и поликлиниках в должности врача-стажёра или врача-специалиста. Ещё около 10 человек, обучающихся в рамках специалитета медицинского ВУЗа, а также 40 студентов медколледжей помогают персоналу среднего звена. Порядка 180 человек трудятся как добровольцы или в рамках прохождения практики.