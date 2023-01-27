Народ в шоке.

Народ в шоке.Екатерина Андреева – одна самых популярных российских телеведущих. Однако мало кто знает, что она могла вообще не появиться на голубых экранах. Дело в том, что журналистка изначально выбрала профессию юриста и даже успела поработать в Генеральной прокуратуре. Потом обстоятельства вынудили ее уйти в педагогику.Меж тем, в 1990 году Екатерина Андреева поступила в "школу дикторов", ей посчастливилось учиться у Народного артиста СССР Игоря Кириллова, который сыграл значительную роль в становлении карьеры звезды экрана. В программе "Время" журналистка дебютировала в 1997 году, заменив находящуюся в отпуске Арину Шарапову.Екатерина Андреева активно ведет социальные сети, делится моментами из жизни с поклонниками, мотивирует своих подписчиков на занятия физкультурой. А в это время фанаты спорят, сколько на самом деле лет журналистке. Существует две версии: 57 и 61. Сама звезда новостей настаивает на первой версии.Так или иначе, несмотря на возраст Екатерина Андреева находится в прекрасной физической форме, чем шокирует народ, и продолжает вести здоровый образ жизни. К слову, на ней прекрасно сидит спортивная обтягивающая одежда.Так, на днях поклонники обнаружили журналистку повешенной в спортивном зале. Екатерина Андреева продемонстрировала трюк, который помогает ей весь день. Черная форма с цветными пятнами покрывало ее стройное тело.Телеведущая была пристегана за ноги к снаряду, держалась руками, а голову опустила вниз так, что длинные волосы свисали к полу. Один из подписчиков предупредил, что Екатерина Андреева рискует "повредить шейный отдел" из-за подобного трюка.