В немецкой прессе появились данные о том, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19. Сейчас певец помещен в инфекционную больницу в Берлине, пишет . Примечательно, что ..

В немецкой прессе появились данные о том, что солист группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19. Сейчас певец помещен в инфекционную больницу в Берлине, пишет .Примечательно, что не так давно Тилль гулял по закрытой зоне в Чернобыле, катался на заброшенных аттракционах, бродил по забытым магазинам, но "слег" именно на своей исторической родине. В Сети шутят о том, что девушкам из его свежего провокационного клипа нужно срочно сдать анализы на коронавирус.