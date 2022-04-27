Visa раскрыла убытки после ухода из России.

Представители платежной системы Visa заявили, что компания потеряла $35 млн из-за прекращения работы в России. Об этом говорится в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года.Всего из-за ситуации на Украине платежная система потеряла порядка $60 млн. После прекращения работы в РФ Visa потратила на поддержку российского персонала $25 млн."Мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании", - сообщили в Visa.При этом, в компании сообщили, что выручка от деятельности Visa в России за весь финансовый 2021 год и начало 2022 года составила 4 процента от всей консолидированной чистой выручки.