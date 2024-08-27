27 августа в Гусь-Хрустальном открылся новый многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Основная цель МФЦ — предоставить гражданам ..

27 августа в Гусь-Хрустальном открылся новый многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Основная цель МФЦ — предоставить гражданам возможность получать все необходимые услуги в одном месте, без необходимости обращаться в различные ведомства.В этом центре семьи смогут получить консультации от специалистов, таких как работники социальных служб, юристы, психологи, представители кредитно-финансовых организаций, судебные приставы и сотрудники служб занятости. Кроме того, эксперты МФЦ помогут семьям разобраться, на какие пособия и льготы они имеют право, а также обучат использованию портала «Госуслуги».