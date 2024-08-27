Светлана Дружинина оказалась в центре внимания СМИ. Журналисты которые распространили слухи о госпитализации Народной артистки России.

Светлана Дружинина оказалась в центре внимания СМИ. Журналисты которые распространили слухи о госпитализации Народной артистки России.В ответ на эти сообщения актриса сделала официальное заявление. Она опровергнула все слухи и подтвердила, что чувствует себя хорошо."Вы мне надоели. Меня уже два года назад похоронили. Я нормально работаю, живу. Отстаньте от меня. Выпустите не слух, а опровержение", — с эмоциональной искренностью отметила Дружинина. Стоит отметить, что недавние сообщения о ее госпитализации исходили от РЕН-ТВ, который ссылался на неназванный источник.По данным телеграм-канала Mash, актриса якобы находилась в реанимации с проблемами с легкими на фоне онкологического заболевания. Однако сама Дружинина опровергла эти утверждения, заявив, что активно работает и участвует в переговорах.Светлана Дружинина — известная актриса и режиссер, которая оставила значительный след в российском кинематографе. Ее карьера охватывает несколько десятилетий, и она известна многими запоминающимися ролями. Несмотря на возраст и сложности со здоровьем, Дружинина продолжает заниматься любимым делом.Важно отметить, что подобные слухи могут оказывать негативное влияние не только на репутацию публичных людей, но и на их психоэмоциональное состояние. Актрисе явно тяжело справляться с постоянным вниманием к ее жизни, особенно когда речь идет о здоровье. В условиях современной медийной гонки такие ситуации становятся все более распространенными.