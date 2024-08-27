Церемония награждения прошла в Калуге в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Владимирская область была награждена Национальной премией за достижения в создании комфортной городской среды. Церемония награждения прошла в Калуге в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Премии удостоились регионы и специалисты, которые в последние пять лет внесли значительный вклад в реализацию инициативы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».На форуме было представлено 18 различных номинаций. Владимирская область стала лауреатом в категории «Лучший регион по реализации программы благоустройства дворов». Заместитель губернатора Сергей Волков получил эту почётную награду из рук Ирека Файзуллина, Министра строительства и ЖКХ РФ.Что касается мнения самих жителей Владимирской области, то большинство из них положительно оценивает изменения в своих дворах. Однако, как это часто бывает, имеются и недовольные — кто-то считает, что асфальт некачественный, лавочки неудобные, а освещение установлено не в том месте.