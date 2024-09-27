Продавцу назначен штраф в 10 000 рублей.

На рынке во Владимире продавали нелегальные сигареты. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону. Продукция продавалась без акцизных марок.Продавцу назначен штраф в 10 000 рублей. Также у нее конфисковали 470 пачек запрещенного товара.Напомним, ранее мы писали, что