За год пособие выросло на 1,8%.

Владимирстат рассказал о том, как изменились доходы пенсионеров области за минувший год. Рост средней пенсии составил 1,8 %.С 1 октября 2019 по 1 октября 2020 их количество сократилось на 1%, а это - 4 664 человека. Общая численность данной категории населения в 33-ем регионе – более 451 тысячи. Из них почти 87% получают пенсию по старости. Оставшимся 13% пособия назначены из-за инвалидности, потери кормильца, а также это могут быть социальные выплаты или люди пострадали в результате техногенных катастроф.Средний уровень пенсии во Владимирской области составляет порядка 14 800 рублей в месяц.