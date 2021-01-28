Семье оленеводов с двумя маленькими детьми потребовалась срочная эвакуация из Ямальской тундры. Подробностями операции поделились в экстренных службах. Кочевники отправились в город, ..

Семье оленеводов с двумя маленькими детьми потребовалась срочная эвакуация из Ямальской тундры. Подробностями операции поделились в экстренных службах.Кочевники отправились в город, однако по дороге у них сломался снегоход. Тем временем температура воздуха опустилась ниже 40 градусов мороза. В связи с этим спасатели выехали на поиски семьи спустя всего несколько минут после поступления сообщения.Ситуацию осложнил тот факт, что заплутавшая семья не могла точно указать свое местоположение. "Приходится выяснять, спрашивать хоть какие-то ориентиры ближайшие. И быстро работать", – цитирует телерадиокомпания "" начальника поисково-спасательной группы районного ПСО "Ямалспаса" Дениса Розборского.Оленеводов удалось найти, после чего их отравили в больницу. Вся семья – даже маленькие дети – пострадать не успели.