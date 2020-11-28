Такая подкова- отличное украшение или оберег для дома.

А откуда появилась мода вешать подковы ? Согласно историческим документам- с 4 века до нашей эры, с момента появления ковочного дела у галлов. На Руси также на протяжении веков подкова считается талисманом, приносящим благополучие. Идем туда, где куют сегодня счастье...Огонь и металл. Здесь он в своей стихии. Кузнечным делом Дмитрий Ломакин занимается более 10 лет. По профессии повар-технолог Дмитрий ни дня не проработал на кухне. С детства любил кованые изделия, ножи и топоры, как в фильмах про индейцев. Именно это увлечение и привело его в кузницу. Теперь это не хобби, а профессия.Дмитрий Ломакин, кузнец:- Вот например топор, я его сковал. Им будет плотник работать, изделие будет работать. Ни где-то там ржаветь просто так. Плотник будет рубить дом и человек будет жить в этом доме, то есть польза будет и плотнику и тому , кто будет жить в этом доме.Художественная ковка или плотницкие инструменты, Дмитрий может изготовить любое изделие. Нередко заказывают и подковы - на счастье. Для декоративных изделий кузнец использует так называемое вторсырье, например- крюк от электроопоры.Дмитрий Ломакин, кузнец:- Во-первых он подходит по размеру и что бы добро не пропадало. Материал уже есть, выкидывать его жалко по этому подход рациональный.Такая подкова- отличное украшение или оберег для дома. Подковать лошадь ею не получится, но по внешнему виду она максимально приближена к настоящей, да и технология так же.Дмитрий Ломакин, кузнец:- Никакого стандарта нет. Если даже по настоящим подковам. Есть тяжеловозы там огромные копыта, и есть даже пони , там некрытые подковы в ладонь помещаются. Абсолютно разные размеры и даже форма копыта.Заготовку сначала разогревают, придают нужную форму. Потом с помощью пневмомолота "расковывают". Это облегчает работу. Затем металлической пластине придают форму будущего изделия. Металл остывает со скоростью примерно 100 градусов в секунду. Поэтому огонь- главный помощник.Подкову мало изготовить, нужно правильно её применить. Найденную, к примеру, нельзя прибивать. В доме подкову нужно вешать концами вверх, а за дверью - концами вниз. Перед этим вся семья обязательно должна подержать оберег в руках. Но самое важное верить: подкова - символ счастья.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир.