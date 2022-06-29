Врио губернатора Александр Авдеев предложил направить почти 3,8 млрд рублей из областного бюджета на социальную поддержку населения и решение областных проблем, сообщили в Белом доме 29 июня.

Врио губернатора Александр Авдеев предложил направить почти 3,8 млрд рублей из областного бюджета на социальную поддержку населения и решение областных проблем, сообщили в Белом доме 29 июня. Врио главы региона обратился к Заксобранию с просьбой оперативно рассмотреть и поддержать его предложение на ближайшем заседании. В 2022 году Александр Авдеев хочет выделить деньги на: 1. Социальную