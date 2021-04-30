В Муроме горпрокуратура добилась обеспечения инвалида I группы дорогостоящим лекарством. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что местной жительнице прописали «Нусинерсен», ..

В Муроме горпрокуратура добилась обеспечения инвалида I группы дорогостоящим лекарством.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что местной жительнице прописали «Нусинерсен», стоимость одной упаковки которого составляет 8,6 млн рублей. Интересно, что в России аналоговые препараты не производятся.В результате надзорный орган обратился в суд с требованием закупить для муромлянки жизненно необходимые медикаменты.Иск прокуратуры был удовлетворён. Пациент получит прописанное лекарство.