По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка о соблюдения законодательства о занятости.По итогам проверки возбуждено уголовное дело.По информации пресс-службы прокуратуры, безработный местный житель в апреле 2020 года обратился в ЦЗН за содействием в трудоустройстве. В этой связи ему назначено и 3 месяца выплачивалось пособие по безработице.Вместе с тем, указанный гражданин самостоятельно трудоустроился, но данные сведения в уполномоченный орган не сообщил и продолжил незаконно получать пособие по безработице. Размер незаконно полученных денежных средств составил более 30 тыс. рублей.Ход расследования и его результаты находятся на контроле надзорного органа.