Гостиничные предприятия Суздаля с удовольствием берут на работу наших выпускников

ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» в 2020 году в рамках Проекта открыл площадку по компетенции «Администрирование отеля».Располагается площадка по адресу: Владимирская область, город Суздаль, улица Ленина, дом 50.Профессиональные пробы по компетенции «Администрирование отеля» будут проходить как в онлайн, так и в очном формате.Глобализация, социальные и демографические изменения, а также эволюция в сфере транспорта являются решающими факторами для быстрого роста индустрии туризма и командировок. Путешествие и туризм играют важную роль в социальном и экономическом росте в Европе. Неотъемлемой частью в этой отрасли являются гостиницы разных типов и размеров, обеспечивающие проживание, а также связанные с ним услуги для гостей со всего мира. Отели могут быть частью международных гостиничных сетей, которые продают свои услуги для частых или постоянных гостей. В качестве альтернативы они могут отличаться по характеристикам в зависимости от местности, истории, архитектуры и целевой аудитории. Качество и цена обычно сопоставимы, при бронировании отеля гость опирается на международную систему звезд, которая отображает соответствие цены и местоположения.Ключевой ролью при создании любого отеля является роль портье. Находясь в зоне отдела приема и размещения гостей гость отеля получает первое впечатление о гостинице, а также свой первый опыт пребывания в гостинице. В этом месте устанавливается первоначальный контакт с персоналом отеля. Качество, этикет и быстрота обслуживания могут сильно повлиять, на то, какое отношение сложиться у гостя к гостинице во время его пребывания, положительное или отрицательное. В свою очередь, это влияет на репутацию отеля и продолжение его работы.Администратор отеля в основном работает на фронт-офисе самого же отеля. Администратору отеля необходимо постоянно применять широкий диапазон навыков. В этот диапазон входит знание местной и общей туристической информации, хороший разговорный и письменный уровень английского языка, знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навык обработки и применения процедур бронирования, приема и выписки гостей из отеля. Если Администратор обладает этими навыками и использует их в верном направлении, то границы продвижения и мобильность являются широкими. Это по-настоящему международная профессия в открытом потоке сектора обслуживания.Рынок гостиничных услуг города Суздаля насчитывает десятки больших и малых гостиниц, число которых с каждым годом увеличивается. Согласно регистрации на сайте международного бронирования Booking.com число гостевых домов и гостиничных комплексов города Суздаля составляет 212.По данным руководства Владимирской области, комитета по туризму, - в 2019 число туристов посетивших наш город приблизилось к 1,7 млн. человек. Среди иностранных туристов можно выделить: китайцев, итальянцев, французов, немцев, испанцев.Места для прохождения практики студенты могут выбрать самостоятельно или из списка социальных партнеров колледжа.В основном студенты проходят практику (и впоследствии успешно работают) в гостиничных предприятиях города Суздаля. Среди них «Пушкарская слобода», «Суздаль», «Николаевский посад», «Суздаль ИНН», «Суздаль-Велий», «Золотой ручей», «Княжий двор» и многие другие.Наши студенты участвуют в конкурсе WorldSkills в компетенции «Администрирование отелей».В 2018 году Дулепова Юлия и Пескова Лидия заняли призовые 1 и 2 места в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 2018. В 2019 году Марасанова Елена и Лапшина Галина заняли призовые 1 и 2 места в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 2019. В 2020 году Лапшина Галина и Елисеева Екатерина заняли призовые 1 и 3 места в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 2020.Гостиничные предприятия Суздаля с удовольствием берут на работу наших выпускников.