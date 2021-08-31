Политолог Руслан Бортник рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об условиях, которые выдвинул российский лидер Владимир Путин, обсуждая продление транзита газа через Незалежную.

Политолог Руслан Бортник рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об условиях, которые выдвинул российский лидер Владимир Путин, обсуждая продление транзита газа через Незалежную.Ангела Меркель и Владимир Путин провели переговоры 20 августа в Москве. Через день канцлер Германии встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве. Эти события активно обсуждала общественность, однако поездки немецкого политика в Россию и на Украину, по словам Руслана Бортника, были безрезультатными для проекта "Северный поток – 2".Политолог отметил, что в Москве Меркель сообщили о готовности продления транзита газа через Украину только в том случае, если Европа подпишет контракт о покупке дополнительного газа из России после 2024-го. По мнению Бортника, именно это условие привезла канцлер Германии в Киев, однако Зеленского оно не устроило.Эксперт считает, что на Западе пока не хотят давать гарантии России о заключении контракта для транзита газа через Украину. Мол, таким образом произошло "перебрасывание мяча" на сторону Европы. Западные политики восприняли предложение Москвы без энтузиазма, подчеркнул Бортник.Ранее политолог , что парад, прошедший в центре Киева в День Независимости Украины, стабилизирует рейтинг Владимира Зеленского, однако не добавляет ему баллов. Руслан Бортник обратил внимание, что с мая 2021 года популярность украинского лидера падает.