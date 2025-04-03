Пьяный водитель не растерялся, когда его остановили сотрудники ДПС. Он оперативно позвонил пасынку и попросил принести 100 долларов. Однако госавтоинспектор оказался честным. Теперь

Пьяный водитель не растерялся, когда его остановили сотрудники ДПС. Он оперативно позвонил пасынку и попросил принести 100 долларов. Однако госавтоинспектор оказался честным. Теперь фигуранта ждет суд. История произошла 5 марта. В этот день пятидесятилетний житель деревни Галкино Вязниковского района выпивал дома. В какой-то момент он решил поехать к другу в соседнее село. Мужчина явно не