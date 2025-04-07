Двухдневный XII Югорский лыжный марафон завершился в Ханты-Мансийске. На дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 5 км зарегистрировались более 3,8 тыс. спортсменов, что стало рекордным числом для гонки. ..

Двухдневный XII Югорский лыжный марафон завершился в Ханты-Мансийске. На дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 5 км зарегистрировались более 3,8 тыс. спортсменов, что стало рекордным числом для гонки. Общий призовой фонд марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, составил 2,5 миллиона рублей.«Несмотря на конкуренцию с другими титульными гонками, в этом году в начале апреля Ханты-Мансийск собрал почти 4 тысячи участников из 47 регионов страны, а также Казахстана, Белоруссии и Польши. Рассчитываем, что этот зимний сезон спортсмены завершили с мощным зарядом адреналина и мотивацией поддерживать активный и здоровый образ жизни», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд в гонке на 50 км свободным стилем 5 апреля показал Сергей Устюгов. Среди женщин золото – у Алены Перевозчиковой, она преодолела марафон в первый день соревнований за 2 часа 10 минут 49 секунд. Вторым на финиш среди мужчин пришел Артем Грязев, уступив лидеру лишь 7 секунд. «Серебро» у женщин завоевала Лилия Васильева (02:12:43). «Бронза» досталась Алексею Шемякину (01:59:04) и Кристине Резцовой (02:15:34).Во второй день соревнований, 6 апреля Станислав Воложенцев занял первое место в марафонском забеге классическим стилем. Его результат – 2 часа 7 минут 53 секунды. Дмитрий Баграшов (02:07:53) пришел вторым, уступив лидеру лишь долю секунды (победитель был определен по фотофинишу). Евгений Цепков (02:07:54) – третий. Женский пьедестал в «классике» заняли: Лилия Васильева (02:19:18), Елизавета Лупатова (02:19:21) и Анастасия Кириллова (02:21:06).В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.