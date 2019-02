70-летний британский рокер Оззи Осборн экстренно госпитализирован. У музыканта проблемы с верхними легочными путями. Ранее сообщалось, что из-за этого недуга Осборну пришлось отменить евротур.

70-летний британский рокер Оззи Осборн экстренно госпитализирован. У музыканта проблемы с верхними легочными путями. Ранее сообщалось, что из-за этого недуга Осборну пришлось отменить евротур.О госпитализации основателя Black Sabbath сообщила его жена Шэрон."Как некоторые из вас уже, вероятно, слышали, Оззи попал в больницу в результате осложнений после простуды", — написала супруга артиста.As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) 6 февраля 2019 г.Шэрон Осборн отметила, что на госпитализации музыканта настояли врачи.Музыкант отложил евротур, который мог закончиться для него тяжелой формой воспаления легких.