Среди пострадавших 39 детей.

За прошедшую неделю 165 жителей Владимирской области обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших 39 детей.Всего с начала сезона в регионе зафиксировано 1354 случая укусов клещей, включая 347 детей. Случаев клещевого вирусного энцефалита не зарегистрировано.Лабораторные исследования клещей выявили четыре случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай гранулоцитарного анаплазмоза человека.Специалисты , что при обнаружении клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.Неделей ранее 150 жителей региона по поводу присасывания человек клещей. Лабораторные исследования показали, что 16 клещей являются переносчиками опасных инфекций, таких как боррелиоз.