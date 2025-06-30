По данным опроса ВТБ*, в отпуске россияне считают лишними траты на покупку сувениров (71%).

По данным опроса ВТБ*, в отпуске россияне считают лишними траты на покупку сувениров (71%), спонтанные расходы на развлечения (58%), посещение переоцененных ресторанов (41%), неудачные экскурсии (32%) и аренду транспорта (15%).Несмотря на импульсивные покупки, большинство респондентов все же стараются контролировать расходы на отдыхе. 72% россиян признались, что частично ограничивают траты на развлечения, сувениры и питание. Тщательнее всех планируют отпускной бюджет жители Приволжского (77%), Сибирского и Центрального (по 76%) округов. Привыкли ни в чем себе не отказывать в отпуске респонденты из Южного округа (27%).Жители ЦФО (за исключением Москвы и МО) назвали главными лайфхаками для экономии в отпуске поиск более доступных кафе и ресторанов (42%), планирование расходов до поездки (34%), а также использование скидок по программам лояльности (30%). По данным исследования ВТБ, планируя отпуск респонденты заранее выбирают наиболее подходящие категории кешбэка.Половина опрошенных жителей ЦФО тратит на развлечения и экскурсии до 40% отпускного бюджета. Однако не всегда такие траты приносят радость: около 72% опрошенных хотя бы раз были разочарованы потраченными финансами на развлечения или посещение известных достопримечательностей.Сувениры по-прежнему остаются неотъемлемой частью отпускных расходов: 80% респондентов хотя бы раз покупали бесполезные сувениры. Каждый третий житель ЦФО признался, что привозит ненужные безделушки из каждой поездки.* Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.