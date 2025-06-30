Финансирование составит 391,2 млн рублей.

Под председательством министра ЖКХ Сергея Маевского прошло совещание с представителями местных властей, посвящённое вопросам улучшения городской среды. Обсуждались результаты общероссийского онлайн-голосования, в котором участвовал 21 населённый пункт Владимирской области. Свой выбор сделали 147,2 тысячи местных жителей.В настоящее время активно ведутся работы по обустройству общественных пространств, выбранных в прошлом году. В планах на этот год – благоустройство 56 объектов с общим объёмом финансирования в 391,2 млн рублей. Основная часть средств поступит из федерального бюджета (363,5 млн рублей), также предусмотрено финансирование из областного (7,4 млн рублей) и местных бюджетов (20,3 млн рублей).В текущем году в регионе будут реализованы 4 проекта, победивших во Всероссийском конкурсе на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. Среди них: преображение привокзальной площади в Муроме, создание набережной городского озера в Гусь-Хрустальном (первый этап), проект «Мелодия рожка» в Камешково и первый этап благоустройства Чёрного озера в Покрове. На эти цели выделено 452 млн рублей, из которых 341,6 млн рублей – федеральные средства, 87,8 млн рублей – областные и 22,6 млн рублей – местные.Кроме того, завершается работа над двумя проектами-победителями прошлого года: обустройство набережной реки Оки с Окским парком и прилегающей территорией в Муроме, а также создание парка имени 950-летия Суздаля в Суздале.По инициативе губернатора Александра Авдеева продолжается реализация регионального проекта «Благоустроенный двор», на который из областного бюджета выделено 1,5 млрд рублей. В 2025 году планируется благоустроить 517 территорий: 333 двора в 50 муниципальных образованиях и 184 прилегающие территории в 53 муниципалитетах. В настоящее время работы ведутся на 179 территориях в 45 муниципальных образованиях.На совещании обсудили сроки выполнения работ, вопросы подготовки сметной документации для проектов следующего года, а также качество выполняемых работ.