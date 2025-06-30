Люди оказались зажаты в салоне.

Вечером 29 июня на трассе в Камешковском районе произошла страшная авария, унесшая жизни двух человек. Столкнулись три иномарки: BMW, Ford Focus и Volkswagen Golf. Как сообщили в Россоюзспасе, трагедия произошла около 20:00 недалеко от деревни Марьинка.Удар был настолько сильным, что водители BMW и Ford погибли на месте. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы извлечь их тела из искореженных автомобилей.Пассажиры BMW и Volkswagen не пострадали. Обстоятельства аварии устанавливаются.в Александрове на легковые автомобили опрокинулся грузовик с песком.