Владимирцы могут взять коляски (в том числе для двойняшек), кроватки, манежи, пеленальные столики, автокресла, радионяни, электронные весы и многое другое.

Во Владимирской области многодетные, малоимущие, студенческие и молодые семьи, а также одинокие родители теперь могут взять напрокат детские товары абсолютно бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.В рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» с 1 июля начинают работу пункты проката в комплексных центрах социального обслуживания населения.Владимирцы могут взять коляски (в том числе для двойняшек), кроватки, манежи, пеленальные столики, автокресла, радионяни, электронные весы и многое другое. Доступно до трёх предметов на одного ребёнка. Договор заключается на год с возможностью продления. Подробности и график работы ищите на сайтах комплексных центровКроме этого, во Владимирской области реализуется проект «Социальная няня». В его рамках предоставляется бесплатную помощь няни до трёх раз в неделю по три часа. Уже 22 семьи оценили преимущества данной программы. Социальные няни оказывают разнообразную помощь, от прогулок и игр с детьми до кормления и укладывания спать, освобождая время родителям для домашних дел.