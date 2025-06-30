Возле больницы скорой медицинской помощи «Красный крест» появится парковка на 33 машиноместа, а также зоны отдыха. Реконструируют площадку со стороны Лыбедской магистрали. Парковка будет

Возле больницы скорой медицинской помощи «Красный крест» появится парковка на 33 машиноместа, а также зоны отдыха. Реконструируют площадку со стороны Лыбедской магистрали. Парковка будет бесплатной для посетителей больницы. Власти планируют закончить работы осенью. Андрей Михно, зам. главы администрации г. Владимира У нас готова визуализация. Готовы сметные расчеты, которые сейчас проверяются специалистами. После проверки будет направлено