Об улучшении дорожной сети рассказал Дмитрий Наумов.

На пресс-конференции 8 апреля глава города Дмитрий Наумов отметил, что одной из основных Владимира является состояние дорожной сети и ее развития.«С учетом строительства новых районов и территорий эта проблема только усугубляется. Сейчас мы переходим на комплексное развитие территорий, чтобы застройка включала в себя именно комплексный подход. Это не просто строительство многоквартирного дома, а целый комплекс задач, который будет решаться на данной территории», — пояснил Дмитрий Наумов.Глава города анонсировал масштабные планы по развитию дорожной сети Владимира, включающие строительство новых и реконструкцию существующих магистралей. Если планы будут реализованы, в ближайшем будущем автомобилистов областного центра ждут значительные улучшения.Во Владимире идет активная работа по нескольким ключевым направлениям развития дорожной инфраструктуры. Одним из приоритетных проектов является перепланировка территории Перекопского военного городка с целью создания дорог-дублеров, обеспечивающих выезд на проспект Ленина. Рассматривается возможность поэтапного расширения улицы Гастелло с выходом на улицу Куйбышева. Уже в текущем году планируют завершить установку светофоров в Веризино. Как отметил Дмитрий Наумов, особое внимание уделяется улучшению транспортной доступности районов Нижняя и Верхняя Дуброва, а также организации выезда с улицы Фатьянова на улицу Диктора Левитана.Кроме того, ведется поиск решений для оптимизации выезда из Владимира в сторону Юрьев-Польского. Рассматривается возможность расширения существующей магистрали за счет строительства дополнительных полос движения.В перспективе обсуждается строительство двух новых дорог с мостовыми переправами через реку Клязьму, а также реализация проекта Суздальского проспекта. Однако, ввиду высокой стоимости, реализация этих проектов требует значительного времени и тщательной проработки.Также мэр в ходе пресс-конференции .