Уголовное дело на бывшего министра Владимирской области Александра Батурина в скором времени направят в районный суд города Иваново. Напомним, чиновника задержали в Коврове в прошлом году.

Уголовное дело на бывшего министра Владимирской области Александра Батурина в скором времени направят в районный суд города Иваново. Напомним, чиновника задержали в Коврове в прошлом году. Его обвиняют в крупном мошенничестве, которое он совершил еще на посту в Ивановской области. Еще до должности министра во Владимирской области, Александр Батурин работал начальником департамента строительства и архитектуры