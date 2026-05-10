Кутузов назначен заместителем общественной организации Молодая гвардия.

Депутат Законодательного собрания Владимирской области и ветеран СВО Павел Кутузов назначен заместителем председателя общественной организации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия». Об этом сообщается на официальной странице организации.36-летний Павел Кутузов родился во Владимире. Окончил факультет физической культуры Владимирского государственного педагогического университета. Трудился на разных должностях.С сентября 2024 года по март 2025 года в качестве добровольца бригады беспилотной авиации служил на СВО.Павел Кутузов возглавляет региональный штаб «Молодой Гвардии Единой России» и федерацию триатлона Владимирской области.Напомним, «Единая Россия» на пост мэра Владимира.